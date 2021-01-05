Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Altındağ'da 23, AŞTİ'de 11, Gölbaşı'nda 6, Mamak'ta 4 olmak üzere 44 düzensiz göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.
Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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