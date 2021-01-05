Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 22:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara’da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara’da, öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam etkisini artırdı. Aniden bastıran sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.
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