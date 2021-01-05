Otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında minibüs, yolda makas atan Alaattin A.’nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs ve tırdan toplam 6 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesindeki çelik malzemeler yola döküldü.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı