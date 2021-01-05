Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında minibüs, yolda makas atan Alaattin A.’nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada minibüs ve tırdan toplam 6 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesindeki çelik malzemeler yola döküldü.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı
Etiketler: Trafik Kazası
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