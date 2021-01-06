Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, oturduğu apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta bulunan apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı.
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.
Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
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