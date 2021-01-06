Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahte altına uçan tekme
İstanbul Pendik’te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden yediği tekmeyle düşerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurtköy’de bir kişi girdiği kuyumcuda sahte altın bilezik bozdurmak istedi. Kuyumcunun durumu fark etmesi üzerine şüpheli kişi dükkandan kaçtı.
Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şüphelinin peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı.
Motosikletli kurye, kaçan hırsızı 'tekme' ile durdurdu
Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şüphelinin peşine düştü. Motosikleti ile önünü kestikten sonra tekme atarak durdurdu.
Şüphelinin yere düşmesi ile vatandaşlar tepki göstererek linç girişiminde bulundu.
Yakalanan şüpheli polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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