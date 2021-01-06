Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Aracın sürücüsü, Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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