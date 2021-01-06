Yılbaşı öncesi COVID-19 olan, 2'nci sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Covid Servisi'nde tedaviye alındı. Tedavi süreci oldukça zorlu geçen Elif, hastalığı atlatarak yeniden sağlığına kavuştu.

Bir hafta içerisinde taburcu olmasına karar verilen Acar, bu süreçte kendisini sağılığına kavuşturan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına yazdığı şiir ile teşekkür etti. Duygu dolu anlar yaşayan Çocuk Covid Servisi çalışanları ise minik Elif’i alkışlarla hastaneden uğurladı.

COVID-19 çocuklarda da ağır geçebilir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, koronavirüs hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkati çekerek Elif Liva Acar’ın da böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Alabaz, Minik Elif’in yaşadığı süreci tıp dilinde COVID-19 geçiren çocuklarda ağır bir immunolojik reaksiyon olan multi inflamatuar sendrom diye de tanımlanabileceğini belirtti.