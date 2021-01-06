Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Taşucu ve Susanoğlu mahallelerindeki iki adrese baskın yaptı.

Aramalarda 29 şişe sahte içki ve 114 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.