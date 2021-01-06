Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Taşucu ve Susanoğlu mahallelerindeki iki adrese baskın yaptı.
Aramalarda 29 şişe sahte içki ve 114 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Sigara Kaçakçılık
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