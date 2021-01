Türkiye 2020’de koronavirüsün yanı sıra depremlerle de mücadele etti. Yer sarsıntıları açısından hayli hareketli bir yıl geçirdi. 2020’nin ilk günlerinden itibaren ülkenin gerek doğusunda gerek batısında ciddi yer sarsıntıları yaşandı.

Meydana gelen depremlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce insan da yaralandı.



AFAD verilerine göre 2020’de 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedildi. Bir yıl önceki verilerle kıyaslandığında, deprem sayısında yüzde 44’lük artış gözlendi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Elazığ-Sivrice depremi: 6,8

2020’de yaşanan en önemli deprem yılın ilk ayında meydana geldi. 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elazığ-Sivrice’ydi. Elazığ’ın yanı sıra Malatya’da da yıkımlara sebep olan depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Ocak ayında meydana gelen bir başka depremin merkez üssü ise Manisa-Akhisar’dı. Sivrice’den iki gün önce, 22 Ocak’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratsa da can ve mal kaybı yaşanmadan atlatıldı. 30 Ocak’ta bu kez Akdeniz’de, Marmaris açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Neyse ki o deprem de herhangi bir yıkıma sebep olmadı.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

En sakin ay ağustos oldu

Mart ayı yer kabuğu hareketleri açısından daha sakin geçti. 2 bin 588 sarsıntı kayıtlara geçti. 2 bin 48 depremin meydana geldiği nisan ayında kaydedilen en önemli deprem Van’ın Tuşba ilçesindeydi. 3 Nisan’da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,7 olarak duyurdu. Mayıs ayında ise irili ufaklı 2 bin 76 deprem kaydedildi.

Haziran 2020’de, önceki aylara nazaran daha az deprem yaşandı ve bin 817 sarsıntı raporlandı. Bu sarsıntılardan dördü, 5 büyüklüğünün üzerindeydi. Bunların en büyüğü 15 Haziran’daki Bingöl-Karlıova depremiydi. Depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü ve bir kişi yaşamını yitirdi.

25 Haziran’da Van-Saray’da 5,4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı oldu. Neyse ki deprem az miktarda hasar ve can kaybı olmadan atlatıldı. 26 Haziran’da

Manisa-Saruhan’da ve 28 Haziran’da Marmaris açıklarında 5,2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Her iki depremde de can ve mal kaybı olmadı. Ağustos, yer hareketlerinin yıl içinde en az gerçekleştiği dönem oldu. Toplam bin 432 deprem kayıtlara geçti. Eylülde ise bin 538 deprem oldu.

[Fotoğraf: AA]

İzmir-Seferihisar depremi: 6,6

Ekim ayında İzmir-Seferihisar açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. 30 Ekim’de meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak ölçüldü. Depremde çöken binaların enkazında günlerce arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Seferihisar’daki mucize kurtuluş haberleri tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Ancak deprem, 114 can kaybı ile kayıtlardaki yerini aldı. Yaralı sayısı ise bin 35 olarak açıklandı. Onlarca bina oturulamaz hale geldi.

Kasım ayında Türkiye’de 5 bin 83 sismik hareket kaydedildi. 2 bin 724 depremin meydana geldiği aralık ayının en önemli depremi Siirt-Kurtalan’da yaşandı. 3 Aralık’ta kaydedilen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Kurtalan’da herhangi bir can veya mal kaybı olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.