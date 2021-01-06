Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında artış görülen Pazarköy karantinaya alındı.
14 gün boyunca köye giriş ve çıkışlar durdurulurken, köyde ev ziyaretleri de yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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