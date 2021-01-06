Sesi ve güzelliği ile doğal hayatın vazgeçilmez parçası olan kınalı keklikler, Yozgat'ta 2007 yılından bu yana Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri’nde yetiştiriliyor.

Yozgat Valisi Ziya Polat, doğal yaşamı korumak için tesiste keklik yetiştirip doğaya salındığını söyledi.

Tesiste geçen yıl 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirildi. Yetiştirilen keklikler 23 ile dağıtıldı. Yozgat’ta da yaklaşık 3 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Zararlı böceklerin ve kenelerin de baş düşmanı olan keklikler ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlıyor. Çiftçinin dostu olarak tarımsal üretimi de destekliyor.

Vali Polat ayrıca, ''Avcıları da uyarmamız lazım. Bu hayvanlar doğal dengeyi koruyan hayvanlar. Biz salıyoruz ama hep birlikte bunları koruyacağız.'' dedi.

Tesiste bu yıl da 15 bin kınalı keklik üretilip doğaya salınması hedefleniyor.