Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağı yenilendi
[Fotoğraf: DHA]
Marmara Bölgesi’nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesindeki Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.
Bursa’da profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazatesi günü Uludağ’ın zirvesine tırmandı.
[Fotoğraf: DHA]
Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Yıpranan bayrağı söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı.
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