Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumarcılar koronavirüs dinlemiyor: 13 kişiye 40 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal mesafe kuralını kumar oynayarak ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan ev sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, içeriden sesler gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtı.
Evde arama yapan ekipler, 100 oyun pulu ile 4 deste iskambil kağıdı ele geçirdi.
Ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı
Olay yerinde bulunan 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 40 bin 950 lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan ev sahibi F.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Mesafe
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