Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken kümesi tutuşturdu
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da İsmail Topal'ın çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, kümesi tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 40 tavuk ile 20 güvercin telef oldu.
Dün akşam saatlerinde, Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, İsmail Topal, evinin çatı katında beslediği 40'a yakın tavuk ile 20 güvercini ısıtmak için soba yaktı.
Sobadan çıkan kıvılcımlar, çatı katındaki kümesin tutuşmasına neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu
İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan ve Köpröküy'deki itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bir anda alevlerin sardığı kümesteki 40 tavuk ile 20 güvercin ise telef oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Evde de hasar oluştu
Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangında evde de hasar oluştu.
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