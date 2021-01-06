Dün akşam saatlerinde, Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, İsmail Topal, evinin çatı katında beslediği 40'a yakın tavuk ile 20 güvercini ısıtmak için soba yaktı.

Sobadan çıkan kıvılcımlar, çatı katındaki kümesin tutuşmasına neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan ve Köpröküy'deki itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bir anda alevlerin sardığı kümesteki 40 tavuk ile 20 güvercin ise telef oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Evde de hasar oluştu

Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangında evde de hasar oluştu.