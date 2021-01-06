Artvin'de koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Yanıklı köyü sakinleri, kar görünce tahta kızaklarını alıp köy meydanına koştu. Köyün asırlık geleneği olan tahta kızak eğlencesine 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla katıldı.

Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen Yanıklı köyünde yaşayan vatandaşlar, günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklar gibi doyasıya eğleniyor.

Yün çorap ve kara lastikleriyle, el yapımı tahta kızaklarıyla kayan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına da uyarak koronavirüs tedbirlerini elden bırakmıyor.