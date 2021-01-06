Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvinli köy halkının kızak keyfi
Artvin'de ahşap mimarisiyle ünlü Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor.
Artvin'de koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Yanıklı köyü sakinleri, kar görünce tahta kızaklarını alıp köy meydanına koştu. Köyün asırlık geleneği olan tahta kızak eğlencesine 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla katıldı.
Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen Yanıklı köyünde yaşayan vatandaşlar, günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklar gibi doyasıya eğleniyor.
Yün çorap ve kara lastikleriyle, el yapımı tahta kızaklarıyla kayan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına da uyarak koronavirüs tedbirlerini elden bırakmıyor.
Etiketler: Maske Sosyal Mesafe Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz