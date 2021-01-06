Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içinde bulunan Eğirdir Gölü ile Isparta merkezdeki Gölcük Krater Gölü, 6 Ocak günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı statüsü değiştirilerek “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Su seviyesi 6 metreye düştü

Son yıllarda Türkiye’nin birçok göl ve diğer su kaynaklarında olduğu gibi Eğirdir Gölü’nde de ciddi su kaybı ve kirliliğe bağlı sorunlar yaşanıyor.

Gölde, bir dönem 520 kilometreye kadar olan göl yüzeyi, başta küresel ısınma ve vahşi tarımsal sulama gibi sebeplerle 410 kilometreye kadar düştü.

Göldeki ortalama su seviyesi ise 16 metreden 6 metreye kadar indi.

Yapı yasağı getirildi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilme ilkelerinin temel esası uygulanırsa anlam kazanacağını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Buna göre, gerek Eğirdir gerekse Gölcük Gölü'nde yapı yasağı getirilmekte ve bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlamalar doğrultusunda bu alanlarda yapılacak düşük yoğunluklu faaliyetler turizm ve yerleşime izin verilecek alanların, göllerin bitki ve hayvan çeşitliğinin korunması, gölleri topografya ve siluet tahrip edici eylemlerde bulunulamayacak.”