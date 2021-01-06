Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eyleme katılanlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınanların sayısı arttı.

Emniyet birimleri 33 adrese operasyon yaptı. 14 kişiyi daha yakaladı.

Gözaltındakilerin sayısı 36'ya yükseldi.

Gözaltına alınlardan sadece birinin Boğaziçi Üniveristesi öğrencisi olduğu belirlendi. Diğer 35 kişinin 22'si başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli okullarda öğrenci olduğu saptandı.

Şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları çıktı

Gözaltına alınanlar arasında, MLKP başta olmak üzere, DHKP-C ile Dev Yol gibi marjinal sol terör örgütlerine üye olmaktan yargılananlar da bulunuyor.

Şüphelilerin, teröristlerin cenaze ve anma törenlerine katıldığı, terör örgütlerinin organize ettiği toplumsal olaylarda da yer aldığı belirlendi.

Bazıları ise örgüt adına pankart hazırlayıp yasa dışı etkinliklerde bulundu.

Toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Gösterilere ilişkin bir karar da İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan geldi.

Kararı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.