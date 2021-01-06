Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden kadının eski kocası gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde park halindeki otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. ile Abdullah S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cinayeti itiraf etti
Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y'nin eski kocası Mustafa E'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.
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