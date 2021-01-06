Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü yakınlarında, çayda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Köyde yaşayan bir vatandaş, "Doğa hepimize yetiyor, insanların bu kadar açgözlü olmasına gerek yok. İnsanın elini vicdanına koyması lazım, bu balıklar yanarak ölmüş. Bir insan evladı bunu yapmamalı." dedi.

Bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.