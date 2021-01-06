Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda, elektrik direğinden kaçak aldıkları akımı suya vererek avlanan kişiler, çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.
Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü yakınlarında, çayda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Köyde yaşayan bir vatandaş, "Doğa hepimize yetiyor, insanların bu kadar açgözlü olmasına gerek yok. İnsanın elini vicdanına koyması lazım, bu balıklar yanarak ölmüş. Bir insan evladı bunu yapmamalı." dedi.
Bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Doğal Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı
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