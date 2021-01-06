Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da asayiş uygulaması: 103 gözaltı
Elazığ'da asayiş şube ekipleri 103 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 74'ü aranan, 29'u meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 103 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerlerinin gözaltı süreci devam ediyor.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil ile 1 römork bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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