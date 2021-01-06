Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Diyarbakır'da 3 şüpheli ölüm: Ocak açıktı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu. Avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm sebepleri ise otopsinin ardından belirlenecek.
Yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile stajyer avukat Mahsun Akbaş'ın cesedi bulundu.
Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
Olay yerine Baran'ın yakınları ve bazı meslektaşları geldi.
Avukat Baran'ın görme engelli, Baran'ın eşinin ise öğretmen olduğu öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır
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