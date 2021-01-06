İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı.

Geçen yıl 1 milyon 100 bin araç ve şahıs sorgusu yapıldı, trafik kural ihlali yapan 65 bin sürücüye toplamda 33 milyon liralık para cezası uygulandı.

15 bin aracı trafikten men eden jandarma trafik timleri, haklarında yakalama emri bulunan 650 kişiyi de adli makamlara teslim etti.

Son yılların en düşük kaza seviyesi

Faaliyet raporunda Antalya'da jandarma kontrolünde olan bölgelerinde son yılların en düşük kaza seviyesine ulaşıldığı da açıklandı.

Ölümlü kazalar yüzde 10, yaralamalı kaza sayısı da yüzde 20 azaldı.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da, jandarma trafik şube müdürlüğünce okullara gidemeyen yaklaşık 30 bin öğrenciye trafik bilincini aşılamak için online olarak trafik eğitimleri verildi.