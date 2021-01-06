Saliha Uygur, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), COVID-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitim için hayata geçirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden oğlu ile beraber canlı derslere katılarak okuma yazmayı öğrendi.

Uygur, ailevi nedenlerden dolayı okula gidememişti. Oğluyla canlı dersi takip ederken okuma yazmaya heveslendi. Öğretmen de destekleyince genç kadın kısa sürede okuma yazmayı söktü.

“Öğretmenimiz çocuğumla beraber bana da ödev veriyor”

Salgın sürecinde çocuklarla birlikte uzaktan eğitimlere katılan Uygur, "Çocuklarımın en küçüğü Hasan ile, öğretmeninden de izin alarak derslere katıldım. İlk başlarda biraz zorlandım. Ama okuma yazmayı öğrendikçe daha çok sevmeye başladım. Kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendim. Şimdi matematik sorularını çözüyorum. Öğretmenimiz çocuğumla beraber bana da ödev veriyor. Çoğu zaman oğlumla ödev yapıyoruz. Aslında her velinin mutlaka öğrencisiyle yakından ilgilenmesi gerekiyor. Okuma yazmayı öğrendikten sonra artık resmi kurumlarda kendimi rahatlıkla ifade ediyorum. Bana bu konunda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sürekli canlı derslere katılıyor

Silopi Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulunda öğretmen Gizem Alarcin de öğrencisinin velisi olan Uygur'un, okuma yazma bilmemesine rağmen çocuğuna yardımcı olmak için sürekli canlı derslere katıldığını söyledi.

Sorulan soruları cevaplıyor

Uygur'un canlı derslere katılım sağlamayı çok istediğini, bazen öğrencilere sorduğu soruları kendisinin cevapladığını kaydeden Alarcin, velisinin eğitime olan aşırı ilgisine kayıtsız kalamadığını, onunla ders sonrası özel olarak ilgilenmeye başladığını belirtti.

“Ev ödevlerini beraber hazırlıyorlar”

Velisinin kısa bir zamanda okuma ve yazmayı öğrendiğini dile getiren Alarcin, "Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencime daha çok yardımcı olmaya başladı. Ev ödevlerini beraber hazırlıyorlar. Bu da bizleri çok memnun ediyor" dedi.



