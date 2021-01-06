Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Aracın lastiğini patlatıp 1 milyon 200 bin lira çaldı
İstanbul'da Dominik uyruklu bir şüpheli, bankadan çıkan döviz bürosu çalışanını takip etti. Önce aracının lastiğini patlattı, ardından tamire götürülen araçtaki 1 milyon 200 bin lirayı çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bahçelievler'de Dominik uyruklu bir şüpheli, bankadan çıkan döviz bürosu çalışanının aracının lastiğinin altına çivi koyarak patlattı.
Şüpheli, araç tamirdeyken içerisindeki 1 milyon 200 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.
Yakalanan şüpheli tutuklandı
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi.
Aynı gün yakalanan şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramada 98 bin 500 lira ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şahsın, benzer suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu da belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık
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