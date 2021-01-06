Bahçelievler'de Dominik uyruklu bir şüpheli, bankadan çıkan döviz bürosu çalışanının aracının lastiğinin altına çivi koyarak patlattı.

Şüpheli, araç tamirdeyken içerisindeki 1 milyon 200 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Yakalanan şüpheli tutuklandı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi.

Aynı gün yakalanan şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramada 98 bin 500 lira ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şahsın, benzer suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu da belirlendi.