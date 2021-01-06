Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Semt pazarlarında da denetim yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlara salgın tedbirlerine riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

Balıkçıların uğrak yerlerinden Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısında da drone ile denetim yapan ekipler, son 5 günde sosyal mesafe kurallarını ihlal eden, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye para cezası uyguladı.