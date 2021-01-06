Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
68 yaşındaki kadın bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Esenler'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Fatih Mahallesi 289 Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları evine gitti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kıvrak'ı kanlar içinde gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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