Hafif Yağmurlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.01.2024 16:12

Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti: Duruşmada yalan söyledim dedi

Antalya'da 20 yıl önce işlediği cinayeti itiraf ederek polise teslim olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti: Duruşmada yalan söyledim dedi
[Fotoğraf: Getty]

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat, yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen zanlı yakalanamazken, 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

"Vicdan azabı duyuyorum"

Karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye giden Mehmet A., buradaki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti.

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A. vicdan azabı duyduğunu belirterek, 20 yıl önce Selami Canpolat'ı Kazım Ç'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

"Yalan uydurdum altında kaldım"

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Mehmet A. mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ETİKETLER
Antalya Cinayet
Sıradaki Haber
Hakkında 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Hakkında 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
15:46
İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
15:31
Madagaskar'daki Alvaro Kasırgası'nda ölü sayısı 19'a yükseldi
15:27
EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı
15:41
Lübnan, İsrail'i yeniden BMGK'ya şikayet etti
16:09
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında
Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ