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Türkiye
AA 10.01.2024 15:53

Hakkında 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Esenyurt'ta 88 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı.

Hakkında 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polis ekiplerine direnen A.P., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 88 suçtan kaydı olduğu tespit edilen A.P. işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada A.P. ile yakınlarının direnmesi yer aldı.

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