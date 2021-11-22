Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zabıta memuru apartman girişinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da zabıta memuru Mesut Kozan, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu.
Adıyaman’da sabah kendi boşanma duruşmasına katılıp evine dönen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki Mesut Kozan, öğle saatlerinde oturduğu 5 katlı apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bulundu.
Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
1 çocuk babası Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.
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