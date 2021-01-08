Elazığ’da kas erimesi hastalığı nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı ve ventilatör cihazıyla yaşamını sürdüren Muhammet Uçur, hayata senaryo yazarak tutunuyor.

Uçur, aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Harun ile Gazi Osman Paşa’nın Plevne Zaferi’ni konu alan ‘Plevne Kahramanı Osman Paşa’ adını verdiği hikayeyi ağabeyi öldükten sonra tek başına yazmaya başladı.

Ailesinin de desteğini alan Uçur, yüzde 97 bedensel engeline rağmen tek parmağını kullanarak 5 bölüm ve 80 sayfadan oluşan senaryoyu tamamladı.

“İnanıyorsanız üstünsünüz”

İlk defa bir film senaryosu yazdığını ifade eden Uçur, "İlk başta zor oldu ama 'inanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdık. Vefat eden ağabeyimin de katkısı oldu. Birlikte uzun metrajlı bir film hikayesi yazdık. 1 parmağımla mouse kullanarak yazdım. Ailemin de yardımı oldu. Çoğu zaman ağabeyim anlatıyordu, ben yazıyordum. Bazen de aklımda olanları yazıyordum" dedi.

Filme dönüştürülmesini istiyor

Uçur, senaryosunun dizi ve film olarak değerlendirilmesini hayal ediyor.

Uçur’un ağabeyi, bu hastaların normalde 22-23 yaşına kadar yaşadıklarının tahmin edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Ama Harun ağabeyim 35 yaşına kadar yaşadı. Yazmaya ilgisi vardı. Bütün hayat hikayesini kitaplaştırdı. Muhammet'in senaryosunu beraber ürettiler. Kime göstersek bu işi çok iyi biliyormuş gibi bir his bırakıyor. Bilgisayarı tek parmakla kullansa da yılmadan yazmış olması ve bunun filme dönüştürülmesini istemesi onun en çok istediği şey. İnşallah hayali gerçekleşir.”