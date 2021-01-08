Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Abdulselam Günay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, hayatını kaybeden Didem Mengü'nün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Ailenin avukatı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Sanık Abdulselam Günay'ın avukatı da, müvekkili ile Didem Mengü'nün aralarında 10 yıla varan bir ilişki bulunduğunu, olay günü bir araya geldiklerini, müvekkilinin telefonuna gelen mesaj nedeniyle Didem Mengü'nün sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu, bu nedenle meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraat kararı verilmesini talep etti.

"Üzgün ve pişmanım"

Son sözleri sorulan sanık Abdulselam Günay ise, "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abdulselam Günay'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık lehine dosya içine yansıyan takdiri indirim nedeni sayılabilecek hiçbir husus tespit edilemediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.