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Türkiye
TRT Haber 28.08.2026 08:17

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: Sağanak bekleniyor

Sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz’de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul’da bugün sağanak, İzmir’de ise açık hava öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: Sağanak bekleniyor

Yurdun birçok bölgesinde  gök gürültülü sağanağın etkili olması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre; Sinop, Karabük, Çorum, Bartın, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yaşanılabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Denizlerde Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışlı sistem yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek. Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalması bekleniyor.

3 büyük şehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek sıcaklık Ankara'da 29, İstanbul'da 26 derece olacak. İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olarak tahmin ediliyor. 

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