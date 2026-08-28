İngiltere'de "sarhoş ve saldırgan" eşek arısı uyarısı

İngiltere Haşere Kontrol Derneğine (BPCA) göre, yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte böcekler fermente olmuş meyvelere akın ediyor ve bu durum sersemlemelerine yol açıyor.

Sarhoş olan eşek arılarının sokma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, ailelerin yuvalara müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı. Hull bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik uyarı yayımlayan BPCA, yuvaların kaldırılması gerekip gerekmediğinin iyi değerlendirilmesini ve ihtiyaç halinde uzman haşere kontrol ekipleriyle iletişime geçilmesini tavsiye etti.

Çevre yetkilileri, yaz sonunda kraliçe arıların ihtiyaç duyduğu nektar tedarikinin tamamlanmasıyla birlikte "işsiz" kalan işçi arıların fermente meyvelerle sarhoş olarak gezinmesinin bilinen bir durum olduğunu aktardı.

Eşek arısı sokmalarının, ölümcül olabilen anafilaksi adlı alerjik reaksiyonu tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

BPCA Yetkilisi Natalie Bungay, arılara mümkün olduğunca müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, "Arılar da arılar ve eşek arıları gibi tozlaşmaya katkı sağlar; mümkünse kendi hallerine bırakılmalıdır. Ancak yuva insan trafiğinin yoğun olduğu bir yerdeyse profesyonel yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bungay, eşek arılarının doğanın haşere kontrolcüleri olduğunu ve bahçeler için fayda sağlayabildiğini ancak ağaç kovuklarından kulübelere, klozet depolarından müzik aletlerine kadar pek çok farklı noktada yuva yapabildiklerini ekledi.

Öte yandan İngiliz Kızılhaçı, böcek sokmalarına karşı yanınızda bir kredi kartı bulundurmanızı öneriyor. Yetkililer, deride kalan iğnenin cımbız yerine kredi kartının kenarıyla kazınarak çıkarılmasının daha güvenli olduğunu; cımbız kullanımının iğnedeki zehir kesesini patlatarak zehrin vücuda yayılmasına neden olabileceğini hatırlatıyor.