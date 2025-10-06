Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.10.2025 15:24

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak

Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yarın kuvvetli yağış beklenen 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın İç Anadolu'nun iç ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir için "turuncu", Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, İzmir'de 21, İstanbul'da 20, Samsun'da 24, Erzurum'da 23, Antalya'da 20 derece civarında seyredecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Katliamcı İsrail, alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti
15:39
Ege Denizi için fırtına uyarısı
15:37
Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı
15:02
İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
14:53
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu çıktı
14:53
İşgalci İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor
81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi
81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ