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Türkiye
TRT Haber 20.05.2025 09:34

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Yarın ve önümüzdeki 5 günlük süreçte yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu güney kesimlerin ise güneşli geçmesi beklenirken, yarın Doğu Karadeniz'in doğusu, cuma günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar sıcaklıkların kademeli olarak Ankara'da 31, İstanbul'da 28, İzmir'de 34, Antalya'da 31, Adana'da 37, Samsun'da 23, Diyarbakır'da 36, Erzurum'da 23, Trabzon'da 21 dereceye kadar yükselecek. 

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