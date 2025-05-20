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Türkiye
DHA 20.05.2025 09:35

TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, `Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Açıklamada, TUSAŞ'ın kurumsal sosyal medya hesap adlarına da yer verildi.

 

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