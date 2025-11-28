Yurt genelinde hafta sonu yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Tahminlere göre, hafta boyu sıcak ve genellikle yağışsız geçen hava şartları, hafta sonu etkisini kaybedecek.

Yarın, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batı kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz, Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Pazar günü yurdun tamamında yağış görülecek. Yağışların Adana, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

Yağışlı hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 13, İstanbul'da 15, İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 18, Diyarbakır'da 12, Erzurum'da 9, Samsun'da 19 derece civarında seyredecek.