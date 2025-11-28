Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.11.2025 06:01

4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun batı kıyılarında beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağış nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

4 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Ters yöne giren otobüs ile otomobil çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:01
Hong Kong'da sitede çıkan yangında ölenlerin sayısı 94'e yükseldi
07:04
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
07:00
Kediler sandığımızdan çok daha sonra yoldaşımız oldu
06:40
Bennu asteroidinde yaşamın yapı taşlarından triptofan kanıtı bulundu
06:32
Fransa, 25 yıl sonra yeniden askerlik uygulamasına dönüyor
06:28
Trump yönetimi 19 ülkeden gelen Green Card sahiplerini yeniden inceleyecek
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ