4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.