AA 28.11.2025 03:23

Ters yöne giren otobüs ile otomobil çarpıştı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ters yöne giren otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ters yöne giren otobüs ile otomobil çarpıştı
[Fotograf: İHA]

Şemsi Paşa Caddesi'nde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüsle karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

İstanbul Trafik Kazası
Engelli üç kardeşin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi
