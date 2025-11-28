Açık 5.7ºC Ankara
AA 28.11.2025 02:35

Engelli üç kardeşin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Engelli üç kardeşin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Evde zihinsel engelli, ikisi erkek üç kardeşin yaşadığı belirtildi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Ankara Yangın
