Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.06.2024 11:02

Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlenen FETÖ mensuplarının taşındığı üç aracı takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otomobillerin içinde 4'ü ihraç polis, 1'i ihraç öğretmen 5 şüpheli yakalandı.

Yakalananların FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramada, 41 bin 85 avro, 3 bin 920 dolar, 7 bin 200 lira ile cep telefonları ele geçirildi.

FETÖ mensubu 5 zanlı ile göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen otomobil sürücüleri adliyeye sevk edildi.

Hakimlik zanlılardan eski emniyet mensubu 4 kişinin tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ETİKETLER
Tekirdağ FETÖ
Sıradaki Haber
SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturması: 38 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türksat A6 uzaya fırlatılacağı üsse doğru yola çıkıyor
12:09
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
12:03
Çevreyi kirleten 45 tesise 31,6 milyon lira ceza
12:01
Sık sık karıştırılan iki kavram: Utangaçlık ve içe dönüklük
11:59
Ege'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
11:57
İsrail'in Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
FOTO FOKUS
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ