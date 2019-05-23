Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, bugüne kadar Türkiye’den kaçırılmaya çalışılan 200 tür bitkinin yakalandığını ve merkezde koruma altına alındığını belirtti.

Türkiye’de bu konudaki ilk ve tek merkez olan Geofit Araştırma Merkezinde 450’si endemik olmak üzere toplam bin 100 bitki türü koruma altında. 8 yıl süren ve 350 bin kilometrekare alanda yapılan çalışma ile bir araya toplanan bitkiler, merkezde çoğaltılıp ıslah ediliyor. Koruma altındaki bitkiler çoğaltılarak pilot illere gönderiliyor. Yok olmaya yüz tutan bitkiler burada yeniden hayat buluyor.

"Burada toplamda bin 100 türü muhafaza ediyoruz"

Geofit Araştırma Merkezinde yapılan çalışmaları anlatan Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, yurt dışına kaçırılan bitkilerle ilgili de bilgi verdi.

"Geofit"in soğanlı ve yumrulu bitkilerin ortak adı olduğunu söyleyen Müdür Boz, “Bu proje 2000’li yıllarda başlamış ve 2014 yılında da hayata geçmiştir. Burada toplamda bin 100 türü muhafaza ediyoruz. Bu kapasite ılıman iklim kuşağındaki dünyanın en büyük kapasitesi. Burada korumanın yanı sıra nasıl üretilip üretime kazandırılabileceği konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Burada sadece Türkiye’de yetişen türleri toplamanın yanı sıra ülkemizden kaçırılmak istenen veya başka ülkelerden kaçırılırken ülkemizden geçerken yakalanan bazı türleri de merkez olarak burada koruma altına alıyoruz. Bu tipte yaklaşık 200 tür bulunuyor. Bu bitkiler süs bitkilerinin, ilaç hammaddelerinin de gen kaynağı olma özelliğini taşıyorlar. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve bazı diğer enstitülerin de içerisinde olduğu ama etkin olarak Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün üzerinde çalıştığı bazı türler var. Mesela mis zambağı, çakar nergis, ters lale ve kardelen gibi bazı türlerin üretimini de yapıp il müdürlükleri vasıtasıyla çiftçilere veriyoruz” dedi.

Geofit Merkezi, China Expo 2019'da Türkiye'yi temsil edecek

Müdür Boz, dünya literatüründe olmayan 30 yeni türün de burada teşhis edildiğini belirterek, Geofit Araştırma Merkezinin Çin’de yapılacak China Expo 2019’da ülkemizi temsil edeceğini aktardı.

Geofit bahçesinin sadece muhafaza altında tutulan tür sayısı ile değil mimarisi ile de dünyadaki ilk yapı olarak göze çarptığını vurgulayan Boz, “Yalova Geofit bahçesi bu yıl Çin’de gerçekleşecek ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan China Expo 2019’da ülkemizi temsil edecek. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Çin’de burasının aynısının küçük ebatlısı oluşturulacak ve China Expo’da yer alacak” diye konuştu.

2 bin 150 metrekaresi yetiştirme ve araştırma alanı olan merkezin 480 metrekaresi ise sergileme alanlarından oluşuyor. Geofit Araştırma Merkezini 1 yılda ortalama 2 bin araştırmacı ve bilim insanı geziyor.

Kaynak: DHA