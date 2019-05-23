Türkiye

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:20 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 15:22

Irak’ın kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Kaynak: TRT Haber

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