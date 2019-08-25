2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan yüz binlerce öğrenci, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurtlarında kalabilmek için başvuruda bulundu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 19 Ağustos'ta başlayan yurt başvuru süreci, bugün sona eriyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler okudukları illerdeki yurtlara yerleştirilecekler.

Yurt başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor

Öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden dolduracakları bir form ile gerçekleştirebiliyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları sorgulanıyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ise ekim ayında yapılacak.

Kaynak: TRT Haber