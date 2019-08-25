İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi silahla annesi, ağabeyi ve babasını vurdu.

Daha sonra 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Annesi ve ağabeyi olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba ise ağır yaralı olarak, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Katliamdan saklanarak kurtuldu

Olay sırasında evde bulunan ve yaşanan katliamdan saklanarak kurtulan küçük kardeş ise şoka girdi.

İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Savcılık ve polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: TRT Haber