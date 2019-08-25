Büyük Taarruz bundan tam 97 yıl önce, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başladı. Ülkenin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarındandı.

Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümünde Afyonkarahisar'da törenler düzenlendi.

O günler yeniden canlandırıldı. Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağı 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak atlı birliğe teslim edildi. Ardından Zafer yürüyüşü için binlerce kişi Şuhut ilçesinde buluştu.

Zafer yolundaki yürüyüş, havai fişek gösterileri ile başladı. Genci, yaşlısı, 7'den 70'e herkes, şehitleri ve ataları için Kocatepe'ye yürüdü.

Yürüyüşte vatandaşlara, İstiklal Harbi döneminde kullanılan kıyafetler giymiş askerler de eşlik etti.

Zafer yürüyüşü, Kocatepe'de son buldu.

Kaynak: TRT Haber