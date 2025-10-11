Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
TRT Haber 11.10.2025 09:53

Yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar azalacak

Hava sıcaklıkları hafta sonunda yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın Marmara, Ege ile Akdeniz'in batısı dışında kalan kesimlerin tamamının yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar azalacak

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 6 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın hafta başında iç bölgeleri terk ederek kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 12, İzmir'de 22, Adana'da 23, Samsun'da 18, Erzurum'da 17, İstanbul'da 19 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
