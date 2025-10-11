Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2025 07:12

Kayseri'de yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlıyı "nal izi" ele verdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden yaşlı çiftin katil zanlısı, olay yerinden kaçtığı atın nal izleri sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Kayseri'de yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlıyı "nal izi" ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde Fahri (70) ile eşi Gülhanım Baktır'ın (66) öldürülmesi üzerine zanlıyı yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Olay yerinde nal izi tespit eden ekipler 125 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin M.G. (60) olduğunu tespit etti.

M.G'nin olay yerine atla gelip yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Kayseri Cinayet
Sıradaki Haber
Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 96 aktivist "şikayetçi" olarak ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım
09:59
Yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
09:33
Yatırım Danışma Komitesi İstanbul'da toplanacak
09:28
6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
07:57
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı
07:22
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes devam edecek
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ