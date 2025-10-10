Açık 11.5ºC Ankara
AA 10.10.2025 22:21

Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü
[Fotograf: DHA]

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin Yangın
