Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2025 07:15

Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.

Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın üst katını tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi.

Alevlerin ve yükselen dumanların yoğunluğu nedeniyle mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla söndürüldü.

Olayda, maddi hasar meydana geldi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Kayseri'de yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlıyı "nal izi" ele verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım
09:59
Yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
09:33
Yatırım Danışma Komitesi İstanbul'da toplanacak
09:28
6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
07:57
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı
07:22
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes devam edecek
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ